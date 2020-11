Sinds vandaag rijdt de kersttram van Sky Radio weer door de regio Amsterdam. De tram rijdt iedere dag een andere routeom zoveel mogelijk mensen het kerstgevoel te kunnen bezorgen.

Rolf Sanchez

Zanger en groot kerstliefhebber Rolf Sanchez verzorgde vanmorgen de feestelijke opening door met één druk op de knop de duizenden kerstlampjes van de tram te ontsteken. Vanaf vandaag kunnen reizigers die noodzakelijk moeten reizen dat, zoals ieder jaar, in kerststijl doen met non-stop de beste kersthits van The Christmas Station.

Sky Radio kersttram

De speciale Sky Radio kersttram rijdt de hele kerstperiode rond in Amsterdam. De tram is voorzien van een gigantische kerstmuts van 2,5 bij 2 meter en meer dan 6000 kerstlampjes. Binnen klinken non-stop de beste kersthits van The Christmas Station om reizigers helemaal in kerststemming te brengen. De tram rijdt iedere dag een andere route om zoveel mogelijk mensen het kerstgevoel te kunnen bezorgen.

The Christmas Station

Sky Radio 101 FM wordt ieder jaar omgedoopt tot The Christmas Station. Dit jaar opende superster en ‘Mr. Christmas’ Michael Bublé maandag 23 november het kerstseizoen. Sindsdien kunnen luisteraars weer de gehele kerstperiode luisteren naar non-stop kersthits.

