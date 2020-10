SLAM! brengt het beste van ADE tijdens de SLAM! MixMarathon

Vandaag pakt SLAM! uit met de SLAM! MixMarathon ADE special. Het Amsterdam Dance Event (ADE) zal dit jaar grotendeels online plaatsvinden.

Amsterdam Dance Event

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een muziekconferentie, festival en wereldwijde ontmoetingsplek voor de creatieve muziekindustrie. De 25ste editie van Amsterdam Dance Event is afgelopen woensdag van start gegaan, maar zal dit jaar voor het overgrote deel online plaatsvinden.

25e editie

Nu de 25ste editie van het wereldberoemde muziekevent voornamelijk online zal plaatsvinden, haalt de radiozender vandaag de meest memorabele sets van de SLAM! MixMarathon XXL van 2019 uit het archief. Luisteraars en kijkers worden getrakteerd op grote namen als Sunnery James & Ryan Marciano, Armin van Buuren, Kris Kross Amsterdam en Meduza. De DJ-sets zijn tot 12 uur vannacht te horen op radio als ook te zien op SLAM! TV en het SLAM! Music kanaal op YouTube.

SLAM! TV is deze maand gratis beschikbaar voor iedereen die een tv-abonnement heeft bij KPN, Caiway en Delta. De volledige line-up van De MixMarathon ADE-special is te vinden in de bijlage en op de website van SLAM!

MixMarathon

De SLAM! MixMarathon is al ruim vijf jaar een vast onderdeel van de programmering en ongekend populair bij de doelgroep. Iedere vrijdag hoor je van ’s morgen zes tot ’s avonds laat de lekkerste dancemuziek van de grootste artiesten in de mix op SLAM!. De radiozender is o.a. te beluisteren via Internet.

