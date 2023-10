Tot en met 12 oktober is de SLAM! Dance 1000 te horen op radiozender SLAM!. De lijst bevat de beste 1000 dancenummers gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Faithless

Negen maanden na het overlijden van Maxi Jazz staat zijn danceact Faithless op nummer 1 in de SLAM! Dance 1000. Het nummer ‘God Is A DJ’ voert de lijst met de duizend beste dancetracks aan. In aanloop naar het Amsterdam Dance Event dat 18 oktober start, brengt SLAM! het ultieme voorprogramma op de radio met de beste dancetracks op een rij. De jaarlijkse lijst is opnieuw samengesteld met de hulp van de stemlijstjes van luisteraars. De hele lijst vind je hier.

Eerbetoon

Martijn Zuurveen, Radio Director SLAM! over de nummer 1 in de SLAM! Dance 1000: ‘’Oktober is jaarlijks de dance-maand bij SLAM!. We zullen opnieuw prominent bij ADE aanwezig zijn. Tot die tijd zenden we de 1000 grootste dance-klappers ter wereld uit. Luisteraars, kijkers en volgers hebben massaal gestemd. Dat ‘God is a DJ’ van Faithless de meest aangevraagde is, is een absoluut eerbetoon aan Maxi Jazz. De frontman van deze dancegroep overleed een klein jaar geleden. Een mooi eerbetoon dat hij de lijst aanvoert.’’

Luisteren

De SLAM! Dance 1000 is tussen 2 en 12 oktober te horen van maandag tot en met donderdag, iedere dag van 07:00 tot 19:00 uur. De radiozender is in de Randstad te beluisteren via FM en landelijk via DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.