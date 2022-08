SLAM! is vandaag gestart met een nieuwe merkcampagne en audiovormgeving. ‘Boost Your Life’ is het nieuwe motto van de radiozender.

Programmering

Vanaf 20 augustus gaat de nieuwe programmering op de radiozender van start. Met de start van de nieuwe programmering krijgt Jarno van der Wielen, die afgelopen jaar nog werd genomineerd voor een Marconi Award, een vaste plek in de dagprogrammering (13u-16u, ma-do). Anoûl Hendriks presenteert vanaf 20 augustus de middagshow tussen 16 en 19 uur op de radiozender.

Housuh in de Pauzuh

Om de Boost Your Life campagne extra te vieren is het dagelijkse lunchprogramma Housuh in de Pauzuh deze week 24 uur per dag te horen. Housuh in de Pauzuh XL neemt de luisteraar mee op een trip down memory lane, waarbij de playlist alle kanten op gaat: van clubknallers uit de 00’s, naar hiphopbangers uit de 90’s, dikke hits van nu, maar ook typische guilty pleasures en natuurlijk de lekkerste zomerhits; het komt allemaal voorbij.

Audio

Nieuwe audiovormgeving