Vandaag tussen 17.00 en 21.00 is op NPO Radio 2 de Songfestival Top 50 te horen. Vanaf 21.00 uur is de finale van het Eurovisie Songfestival ook te beluisteren via deze radiozender.

ABBA

Waterloo van ABBA staat op de eerste plaats van de NPO Radio 2 Songfestival Top 50. Nummer twee is Arcade van Duncan Laurence, die met zijn winst in 2019 het Eurovisie Songfestival eindelijk weer naar Nederland haalde. Ook de derde plaats is voor een song van eigen bodem: Calm After The Storm van The Common Linnets. De luisteraars van NPO Radio 2 konden zeven dagen lang stemmen op hun favoriete songfestivalklassiekers.

Waterloo voerde ook tijdens voorgaande edities de (Internationale) Songfestival Top 50 van NPO Radio 2 aan. De uitzending van de lijst begint zaterdag met Diva van Dana International (1998, Israël) dat op de 50e plek staat.

Luisteren

NPO Radio 2 zendt de lijst uit op zaterdag 14 mei van 17.00 tot 21.00 uur, in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. De presentatie van de Songfestival Top 50 is in handen van dj Bart Arens.

Finale

Het Eurovisie Songfestival is zaterdag 14 mei vanaf 21.00 uur live te volgen via NPO Radio 2. De dj’s Frank van ’t Hof en Jeroen Kijk in de Vegte verslaan de gehele show voor fans die de finale alleen via de (auto)radio kunnen volgen. Via de televisie is het evenement te volgen via NPO 1.

De volledige lijst vind je hier.