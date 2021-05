Songfestival wordt voorzien van gebarentolken, audiodescriptie en signdancers

Het Eurovisie Songfestival 2021 wordt voorzien van gebarentolken, audiodescriptie en signdancers. Hierbij wordenook de digitale themakanaal NPO 1 extra en NPO Zappelin extra ingezet. NPO 1 extra is bij vrijwel alle aanbieders van digitale televisie tijdelijk te zien via het digitale basispakket.

“Brede doelgroep toegankelijk”

Sietse Bakker, Executive Producer Event: “Het Songfestival is van en voor iedereen en juist daarom hebben we verschillende initiatieven om te zorgen dat mensen met een visuele of auditieve beperking de shows zo goed mogelijk kunnen volgen en meebeleven, zowel in Rotterdam Ahoy als op tv. Met diverse aanbevelingen van deskundigen zijn we aan de slag gegaan om de inclusiviteit van het Eurovisie Songfestival verder aan te scherpen. Daarmee hopen we een voorbeeld te zijn als één van de allereerste grote evenementen die voor een brede doelgroep toegankelijk worden.”

Gebarentolk op NPO 1 extra en NPO Start

De halve finales (op dinsdag 18 en donderdag 20 mei) en de finale (zaterdag 22 mei) van het Eurovisie Songfestival 2021 worden op het themakanaal NPO 1 extra en via NPO Start uitgezonden met gebarentolken (voor de presentatieteksten) en signdancers (die de liedjes uitbeelden). Deze gebarentolken tolken ook het commentaar van Cornald Maas en Sander Lantinga. De programma’s worden ook live ondertiteld op NPO 1 via teletekstpagina 888. De signdance-uitvoeringen van de 39 inzendingen zijn tevens te zien op het YouTube-kanaal van AVROTROS.

Audiodescriptie via NPO Zappeling extra en NPO Start

Op het themakanaal NPO Zappelin extra en via NPO Start worden deze uitzendingen voorzien van audiodescriptie voor mensen met een visuele beperking. In Rotterdam Ahoy krijgen bezoekers met een visuele beperking een speciale ontvanger met koptelefoon waarmee zij de audiodescriptie kunnen volgen die ook op NPO Zappelin extra wordt uitgezonden.

Kijken

NPO1 extra is bij KPN te vinden op kanaal 76, bij Ziggo op kanaal 128, bij T-Mobile op kanaal 273 en via Internet.

NPO Zappelin extra is bij KPN te vinden op kanaal 58, bij Ziggo op kanaal 311, bij T-Mobile op kanaal 195 en via Internet.

