NPO 1 Extra tijdelijk te zien in digitale basispakket bij o.a. Ziggo

NPO 1 Extra is vanaf volgende week bij vrijwel alle aanbieders van digitale televisie te zien in het digitale basispakket. Normaal maakt de themazender van de publieke omroep onderdeel uit van een aanvullend pakket.

Songfestival

NPO 1 Extra staat vanaf 17 mei geheel in het teken van het Eurovisie Songfestival. Zo is videostream van de NPO Radio 2 Songfestivalweek te zien via deze zender.

Programmering

Vanaf maandag 17 mei zijn er op NPO 1 Extra tal van programma’s te zien onder meer met fragmenten van vorige Songfestivaledities, voorbeschouwingen van het 65ste Eurovisie

Songfestival 2021, impressies van de halve finales op dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei en de finale op zaterdag 22 mei.

Ziggo

Diverse aanbieders hebben al aangegeven dat NPO 1 Extra vanaf 17 mei te zien is in het digitale basispakket. Ook bij aanbieder Ziggo zal dit het geval zijn. “Ziggo zet NPO 1 Extra (kanaal 128) open vanaf 17 mei tot 1 juni. De zender is tijdelijk beschikbaar in TV Standard, dus voor alle Ziggo-klanten met interactieve tv. NPO 1 Extra is vanaf 1 juni weer alleen te zien met Movies & Series XL“, aldus Patrice Sligter van VodafoneZiggo.

Meer Aanbieders

Ook bij o.a. SKP Pijnacker (kanaal 200) en CAI Harderwijk (kanaal 36) is de zender tijdelijk te zien in het digitale basispakket. De verwachting is dat meer aanbieders het tijdelijk gratis beschikbaar stellen van NPO 1 Extra deze week gaan aankondigen. De zender is ook te zien via Internet.

OUTtv

Naast NPO 1 Extra is ook OUTtv tijdelijk te zien in het digitale basispakket bij diverse aanbieders waaronder Ziggo en KPN. Ook OUTtv besteedt de komende periode veel aandacht aan het Eurovisie Songfestival.