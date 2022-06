Ziggo Sport zendt de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga ook de komende zeven jaar exclusief uit. De zender slaagde erin de uitzendrechten, die al tot de zomer van 2024 bij Ziggo Sport lagen, tot 2029 zeker te stellen.

Alle kanalen

De verlenging betreft de rechten voor het live en in samenvatting uitzenden van wedstrijden op televisie, internet en beelden via social media. Het Spaanse topvoetbal dat een decennialange connectie met Nederlandse toptrainers en voetballers heeft, blijft wekelijks te volgen via Ziggo Sport, het gratis kanaal voor alle digitale Ziggo-abonnees en via het betaalpakket Ziggo Sport Totaal, dat bij alle distributeurs in Nederland is te verkrijgen.

Sierd de Vos

Ook Spanje-kenner en voetbalcommentator Sierd de Vos blijft verbonden aan Ziggo Sport en zal de komende jaren verslag blijven doen van de wedstrijden uit de hoogste Spaanse voetbalcompetitie.

“Ontzettend blij”

Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport: “De afgelopen maanden zijn we er in geslaagd belangrijke voetbalrechten, zoals de LaLiga en Ligue 1, te behouden. We zijn ontzettend blij dat Sierd LaLiga ook de komende jaren van commentaar blijft voorzien. De volle stadions, roemruchte clubs en mondiale topspelers tezamen met Sierd’s kenmerkende stijl en onuitputtelijke kennis van het Spaanse voetbal maken de competitie een genot om naar te kijken.”

Meer voetbalrechten aangekocht, Premier League verdwijnt

Ziggo Sport blijft het toch al uitgebreide pakket tv-rechten uitbreiden. Eerder verlengde de zender het contract met de Italiaanse Serie A en verwierf het de rechten voor de Franse Ligue 1. Ook werden de rechten van de Duitse DFB-Pokal aangekocht. Ook de UEFA Champions League, UEFA Nations League, de Engelse FA Cup, oefenwedstrijden van Ajax, Italiaanse Coppa Italia, de nationale competities van België, Portugal en Schotland en de kwalificaties voor WK’s en EK’s blijven via Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal te zien. De wedstrijden uit de Engelse Premier League zijn vanaf komend seizoen echter exclusief te zien bij Viaplay.

