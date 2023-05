Het debat van staatssecretaris Uslu met de Tweede Kamer over de wijzigingen aan het stelsel van de lokale omroepen is met ruim een maand uitgesteld. Dit bericht de NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland.

Iets meer tijd nodig

Reden is dat de drie partijen – OCW namens de staatssecretaris, VNG namens de gemeenten en de NLPO namens de omroepen – nog iets meer tijd nodig hebben om de toekomstige relatie tussen gemeenten en lokale omroepen vorm te geven.

Bekostiging via het Rijk

Het Kabinet wil de financiële afhankelijkheid van omroepen van gemeenten verkleinen en tegelijkertijd extra investeren in een vaste basisbekostiging van de omroepen via het Rijk. De verwachting is dat de staatssecretaris voor 1 juni haar plannen naar de Tweede Kamer zal sturen. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.