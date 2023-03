De stembus voor de House Top 1000 editie 2023 is geopend. Er kan tot zaterdag 1 april 20.00 uur gestemd worden via deze website.

House Top 1000

De House Top 1000 is een lijst met de 1000 populairste houseplaten ooit gemaakt zoals ze worden beoordeeld door de luisteraars en volgers van de online kanalen van de House top 1000. Gemiddeld ontvangt de lijst zo’n kwart miljoen stemmen waarmee de luisteraars hun voorkeur uitspreken voor klassieke housetracks van 1982 (de oudste) tot tracks van minimaal 1 jaar oud.

Uitzending

De House Top 1000 editie 2023 is te horen in het Paasweekeinde (van vrijdag 7 april tot en met 10 april) via Wild FM en Deep.Radio. Meer informatie via deze pagina.