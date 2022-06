De stembus voor de Filmmuziek Top 50 van NPO Radio 4 is vanochtend geopend en sluit vrijdag 17 juni om 20.00 uur.

Stemmen

Stemmen kan via de website van de klassieke radiozender. De complete lijst wordt maandag 20 juni tussen 11.00 en 12.00 uur onthuld, live op NPO Radio 4 in het programma De Klassieken (AVROTROS). De Filmmuziek Top 50 is dan ook te vinden op nporadio4.nl/film. Soundtracks lopen de hele week als een rode draad door de programmering van NPO Radio 4.

Uitzending Top 50

De Filmmuziek Top 50 is vrijdag 24 juni te horen van 12.00 tot 18.00 uur op NPO Radio 4. De presentatie is in handen van Jet Berkhout, Carine Lacor (AVROTROS) en Sander Zwiep (Omroep MAX).

Televisie

Ook het extra-kanaal NPO 2 extra besteedt aandacht aan filmmuziek, van maandag 20 juni tot en met zaterdag 25 juni. Zo zijn er een aantal films te zien met prijswinnende muziek, filmmuziekconcerten en verschillende programma’s over soundtracks. Kijk voor een volledig overzicht en uitzendtijden op de website van de radiozender.

Podcast

In de zesdelige podcastserie Movie Masters (BNNVARA) gidst Jeroen van Inkel de luisteraars door de eregalerij van de filmmuziek. Elke aflevering wordt een componist uitgelicht via soundtracks, filmfragmenten en interviews. In de eerste uitzending staat Vangelis centraal. Movie Masters is vanaf zaterdag 18 juni te beluisteren via de NPO Luister-app, de site en app van NPO Radio 4 en andere podcastplatforms.