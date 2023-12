De stembussen voor de 25e editie van de NPO Radio 2 Top 2000 zijn geopend. Er kan gestemd worden tot en met vrijdag 8 december.

Stefan Stasse

Stefan Stasse heeft vanochtend in Hilversum de stembussen geopend voor de 25e editie van de NPO Radio 2 Top 2000. In januari stapt Stefan Stasse van NPO Radio 2 over naar NPO Radio 5, waar hij elke vrijdag, zaterdag en zondag te horen zal zijn.

Stemmen

Luisteraars kunnen tot vrijdag 8 december 15.00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen via de website van de radiozender. Tijdens de Stemfinaledag op vrijdag 8 december wordt tussen 17.00 en 18.00 uur de top 10 bekendgemaakt van de Top 2000 van 2023. De hele lijst wordt onthuld op vrijdag 15 december. Stemmen kan hier.

Stembus

Tijdens de Stemweek komt de ochtendshow van NPO Radio 2 met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte elke werkdag (06.00 tot 09.00 uur) vanuit de Top 2000 Stembus en cafés in het land. ’s Avonds zijn Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof te horen vanuit de Stembus en spelen zij in cafés de Top 2000 Quiz. Het tourschema vind je hier.

De Extra 500

De Top 2000 viert dit jaar de 25e editie en is daarom eenmalig uitgebreid met 500 liedjes. Onder de noemer De Extra 500 worden de nummers 2500 tot en met 2001 gedraaid, overdag van maandag 11 tot en met vrijdag 15 december op NPO Radio 2 (ook te zien op NPO 1 extra). Voor De Extra 500 hoeft niet apart gestemd te worden; wie stemt voor de Top 2000, stemt ook meteen mee voor deze nummers. Aansluitend op de nummer 2001 volgt tussen 11.30 en 12.00 uur de bekendmaking van de hele lijst van de NPO Radio 2 Top 2000 van 2023 en de uitreiking van de Top 2000 Award.

De reguliere NPO Radio 2 Top 2000 wordt uitgezonden van eerste kerstdag 00.00 uur tot en met oudejaarsavond.

Top 2000 Café

Het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum is net als vorig jaar zeven dagen lang, 24 uur per dag fysiek en virtueel te bezoeken. Publiek kan tijdens de uitzending van de lijst via de site van NPO Radio 2 met één druk op de knop videobellen om via tv-schermen aanwezig te zijn in het Top 2000 Café. De kaartverkoop voor live bezoek aan het Top 2000 Café start zaterdag 9 december om 10.00 uur via nporadio2.nl. Toegangsbewijzen zijn uitsluitend online verkrijgbaar.