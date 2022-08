De christelijke televisiezender Family7 heeft een nieuwe directeur. Per 1 september 2022 neemt Stephanie van der Horst (1984) het symbolische stokje over van vertrekkend directeur Ans van de Vegte.

“Blij”

Vertrekkend directeur Ans van de Vegte is blij met haar opvolger. “In de afgelopen jaren heeft Stephanie het vertrouwen van MT en medewerkers gewonnen. Zij heeft zich ontplooit als een vrouw met helder inzicht en leiderschapkwaliteiten. Ze is dienstbaar en gaat moeilijkheden niet uit de weg.”, aldus Van de Vegte in een persbericht.

Dagelijkse leiding

Stephanie van der Horst is de dochter van Family7-oprichter Dolf van de Vegte, die na een kort ziekbed in februari 2019 overleed. De afgelopen jaren zat Stephanie al het MT voor, dat de dagelijkse leiding van Family7 in handen heeft. Daar komt vanaf 1 september dus de directeursfunctie bij. Daarnaast is Stephanie ook presentator van het actualiteitenprogramma Uitgelicht! en van het nieuwe bijbelstudieprogramma De Sterren Vertellen met Willem Glashouwer, dat komend seizoen op Family7 te zien is.

Bereik

Family7 is de christelijke televisiezender en te ontvangen in ca 4,5 miljoen huishoudens via Family7.nl en o.a. de volgende kabel- en glasvezelproviders. Meer informatie over de ontvangstmogelijkheden van de zender vind je hier.