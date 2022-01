UFC, ’s werelds grootste mixed martial arts-organisatie, heeft een deal gesloten met streamingdienst discovery+.

Van Talpa naar Discovery

Sinds 2019 waren de events van UFC te zien via KIJK.nl van Talpa. Daarnaast werden sommige events ook uitgezonden in de nachtelijk uren op SBS9. Liefhebbers van UFC zullen vanaf nu de wedstrijden kunnen zien tegen betaling op de streamingdienst discovery+.

Meerjarige samenwerking

De nieuwe meerjarige samenwerking tussen discovery+ en UFC omvat alle live-evenementen en biedt kijkers in heel Nederland ononderbroken en reclamevrije verslaggeving van elk evenement op de kalender, inclusief de grootste gevechten tussen de beste atleten in alle gewichtscategorieën. Eurosport 1 zendt een wekelijkse voorbeschouwing en een selectie van de beste live evenementen uit, om zo een zo groot mogelijke groep MMA-fans te bereiken en te laten zien wat er beschikbaar is op discovery+.

Eerste uitzending

De eerste uitzending: UFC FIGHT NIGHT: KATTAR vs CHIKADZE, is in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 januari 2022 en is live te zien, exclusief op discovery+ met een voorbeschouwing op zowel Eurosport 1 als discovery+. De presentatie is in handen van contentmaker, presentator en theatermaker, Nesim El Ahmadi. Co-commentaar, analyse en achtergronden komen van Marloes Coenen, de eerste vrouwelijke MMA wereldkampioen en jaren ervaring in en rond de vechtsport. Sander Schrik becommentarieert de gevechten in het Nederlands. Voor de liefhebber is op discovery+ ook het Amerikaanse commentaar beschikbaar.

“Verdere uitbreiding aanbod”

“Met de aankoop van de rechten om UFC op discovery+ uit te zenden, breiden we ons toch al brede sportaanbod nog verder uit met de meest premium vechtsport. Om de perfecte ervaring te creëren, produceren we een volledige studioshow en bieden we de MMA-fan extra content aan op al onze platformen, zodat discovery+ de komende jaren echt de nieuwe Streaming Home of UFC wordt. Met Eurosport.nl als dé bestemming voor al het UFC-nieuws, denken we de Nederlandse UFC-fan perfect van dienst te kunnen zijn. We kunnen niet wachten om te beginnen”., aldus Gijs Poortman, Head of Discovery Sports Nederland.

Abonnement

De reguliere prijs van een discovery+ Sports abonnement is € 5,99 per maand of € 59,99 per jaar. Tot 20 februari aanstaande kan een jaarabonnement voor €29,99 worden afgesloten.

Meer informatie via deze website.