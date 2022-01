VRT Studio Brussel heeft vandaag een nieuwe online radiozender gelanceerd: Vuurland. De radiozender is exclusief te beluisteren via Internet.

Vuurland

“Vuurland is ideaal om het rustig aan te doen. Zachtjes op de achtergrond tijdens het thuiswerken of luid op de voorgrond (in je hoofdtelefoon) om te verdwalen tussen warme (Vuurland-)platen. Van Bon Iver en Big Thief over Michael Kiwanuka tot Feist en Ben Howard“, aldus de VRT in een persbericht. Vuurland is al langer een programma op Studio Brussel.

Online

Naast Vuurland beschikt Studio Brussel over nog meer online radiozenders: De Tijdloze, Bruut, Hooray en Untz. De Tijdloze is naast internet ook via DAB+ te beluisteren.

Luisteren kan hier.