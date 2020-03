Sublime lanceert late-night radioshow Sublime Smooth

Deze week lanceert Sublime een nieuw late-night radioprogramma: Sublime Smooth. Het programma wordt gepresenteerd door Francis Broekhuijsen, bekend van zijn ochtendshow Sublime Sunrise.

Jaap Brienen

Sublime Smooth zal elke vrijdag- en zaterdagavond te beluisteren zijn tussen 22.00 en 00.00 uur. Daarnaast wordt de Funky Friday-show met Jaap Brienen voortaan een uur langer, te horen van 16.00 tot 19.00 uur. Ook zal hij voortaan elke vrijdagochtend Sublime Sunrise voor zijn rekening nemen.

Sublime Smooth

Met het nieuwe radioprogramma Sublime Smooth wil de radiozender luisteraars een relaxmoment geven, “waarmee je rustig je dag kunt afsluiten met fijne muziek van oude en nieuwe Sublime-artiesten. Je hoort onder andere platen van D’Angelo, Norah Jones, Anita Baker en Dinah Washington.“, aldus de radiozender.

Funky Friday uur langer

De keuze voor een extra uur Funky Friday op vrijdag is voortgekomen uit enthousiasme van onze luisteraars. Door het succes van Funky Friday is daarom besloten het programma van Jaap Brienen een uur langer te maken. In het programma presenteert Jaap upbeat soul-, disco-, funk- en acidjazzplaten.

Luisteren

De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.