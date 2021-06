Sublime staakt uitzendingen Prince Radio al weer

Enkele dagen na de start van de tijdelijke themazender Prince Radio is Sublime al weer gestopt met de uitzendingen van deze online radiozender.

Prince

Afgelopen maandag 7 juni, de geboortedag van Prince werd door Candy Dulfer in samenwerking met Sublime de tijdelijke radiozender Prince Radio gelanceerd. “Prince heeft ons zoveel moois nagelaten; een wereld van fantastische muziek, die bijna onuitputtelijk lijkt. Ik mis hem vreselijk, net als al zijn vrienden en fans, maar we kunnen nog heel lang teren op al die liefde die hij ons via zijn muziek naliet”, aldus Dulfer in een persbericht maandag.

Uitzendingen gestaakt

Vandaag bericht Sublime dat de uitzendingen van Prince Radio al weer gestaakt zijn. “We werden er vandaag op gewezen dat Prince Radio niet binnen de radioregelgeving past. Om die reden hebben we moeten besluiten om Prince Radio offline te halen. Maar niet getreurd, als alternatief hebben we een Prince Radio Spotify playlist gelanceerd“, aldus de radiozender op haar website.