Sublime zendt vanaf woensdag de Sublime Summertime Top 500 uit. De lijst is gedurende de aankomende warme dagen te horen, tot en met zaterdag.

Zomerse funk

De lijst met daarin de beste zomerse funk, soul, jazz, bossanova, salsa en reggae is samengesteld door de luisteraars en programmamakers van Sublime. Vorig jaar stond Chan Chan van de Buena Vista Social Club op nummer 1, gevolgd door Summertime van DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince op nummer 2 en Lovely Day van Bill Withers op nummer 3. De vaakst voorkomende artiesten in de lijst waren toen Bob Marley, Stevie Wonder en Jamiroquai.

De volledige lijst van dit jaar wordt woensdagochtend om 09.00 uur gepubliceerd op de website van Sublime. Er kan nog gestemd worden tot dinsdagavond 19.00 uur.

Luisteren

De Sublime Summertime Top 500 is van aanstaande woensdag tot en met aanstaande zaterdag elke dag te beluisteren tussen 09.00 en 19.00 uur op Sublime. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.