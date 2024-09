In totaal 114 lokale omroeporganisaties die actief zijn in 50 verschillende streken, ontvangen in 2025 subsidie uit de regeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Per streek is 250.000 euro beschikbaar gesteld om de professionalisering en samenwerking van lokale omroepen te bevorderen.

Meer dan de helft

Al meer dan de helft van de lokale omroepen heeft inmiddels een beroep kunnen doen op de regeling, die hen helpt voorbereiden op de wijzigingen van het lokale publieke omroepbestel in 2027. Vanwege dit succes besloot minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in augustus jl. om de omvang van de subsidie voor 2025 met 1 miljoen euro uit te breiden.

Streekomroepvorming

De komende jaren worden alle lokale omroepen gestimuleerd te werken aan het afronden van de zogenoemde streekomroepvorming. Onder andere de regeling van het Stimuleringsfonds helpt omroepen daarbij. Omroepen die subsidie ontvangen, dienen jaarlijks aan te tonen welke stappen ze hebben gezet in het proces van professionalisering en samenwerking.

Kwartiermaker

Omroepen die dit jaar geen subsidie ontvangen, kunnen nog steeds rekenen op ondersteuning van de NLPO voor verdere professionalisering en samenwerking. Dit omvat opleidingen, trainingen en begeleiding door een kwartiermaker.

Omroepen waarvan de aanvraag is afgewezen, kunnen zich vanaf maandag 23 september aanmelden voor online spreekuren met een medewerker van de NLPO.

Meer informatie via deze website. Een overzicht van de omroepen die een subsidie krijgen vind je hier.