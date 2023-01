Radiozender Sunlite pakt rond Valentijnsdag groots uit met ‘De Valentijn Top 500’. De meest romantische lijst van Nederland met de beste love songs ooit gemaakt en samengesteld door de luisteraars van Sunlite.

Stemmen

Van donderdag 26 januari tot en met maandag 6 februari 16.00 uur kunnen luisteraars via de Sunlite website stemmen op hun meest favoriete liefdesliedjes. Vanaf dinsdag 7 februari brengt de zender de luisteraars een week lang in romantische sferen met de ‘Top 500 beste love songs’. Met als hoogtepunt natuurlijk de top tien van de mooiste liefdesliedjes op 14 febuari, Valentijnsdag.

‘’Bekende love songs van onder meer Adele, Ed Sheeran, Whitney Houston en John Legend draaien we al vaak bij Sunlite. Gezien de eerste resultaten die we binnenkrijgen van onze jongste zender, weten de luisteraars deze muziek enorm te waarderen. Daarom laten we hen nu de ‘Sunlite Valentijn Top 500’ samenstellen. Perfect om alvast in de stemming te komen voor de dag van de liefde.” Aldus Martijn Zuurveen, Radio Director RadioCorp.

Luisteren naar de radiozender kan via DAB+, de digitale radiopakketten van Ziggo en KPN en wereldwijd via Internet.