Komende nacht wordt de Super Bowl gespeeld tussen de de Cincinnati Bengals en de Los Angeles Rams. Het evenement is live te volgen via ESPN en BBC One.

Onverwachte finale

Los Angeles vormt dit jaar het decor voor een veelbelovende Super Bowl. In het SoFi Stadium nemen de Cincinnati Bengals het op tegen de Los Angeles Rams. De Rams wisten de hoofdprijs een keer eerder te winnen, in 1999. De Bengals wonnen de Super Bowl nog nooit en maakten voor het laatst in 1988 hun opwachting in de eindstrijd.

Halftime Show

In de rust van de Super Bowl staat traditiegetrouw de doorgaans zeer spectaculaire Halftime Show op het programma. In het SoFi Stadium zijn Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige en Kendrick Lamar aanwezig om het publiek te vermaken.

ESPN

De wedstrijd is live te zien via ESPN en vanaf 23.00 uur begint de voorbeschouwing. Pascal Kamperman ontvangt in de studio Hubert Bedford en oud-NFL-speler Geraldo Boldewijn. Ook wordt live geschakeld met verslaggever Sanne van Dongen, die voor ESPN aanwezig is in Los Angeles. Op ESPN 4 is de wedstrijd te volgen met Amerikaans commentaar. ESPN is beschikbaar in het digitale basispakket bij onder andere Ziggo (421), KPN (14) en T-Mobile (150). Voor het bekijken van ESPN 4 is vaak een aanvullende abonnement nodig.

BBC One

De wedstrijd tussen Cincinnati Bengals en de Los Angeles Rams wordt komende nacht ook live uitgezonden op BBC One. Deze zender is via vrijwel alle digitale televisie-aanbieders in HD-kwaliteit te zien.

