T-Mobile lanceert vernieuwde TV Anywhere app met 125 tv-zenders

T-Mobile heeft een nieuwe en verbeterde versie van de TV Anywhere app gelanceerd. De telecomprovider is recent gestart met de nieuwe tv-dienst, T-Mobile TV, en voegt daar nu deze nieuwe versie van de app aan toe. Klanten kunnen overal in de EU via de TV Anywhere app T-Mobile TV gebruiken op smartphone, tablet, Chromecast en laptop en daarbij genieten van optimaal gebruiksgemak en keuzevrijheid.

Drie apparaten tegelijk

Klanten kunnen met TV Anywhere op drie apparaten tegelijk TV-kijken, programma’s tot zeven dagen terugkijken, programma’s verder kijken, opnemen in de Cloud en kijkprofielen gebruiken die ingesteld zijn op de TV Box. Met de vernieuwde TV Anywhere app wordt het zenderaanbod uitgebreid tot 125 TV-zenders en worden Video on Demand, radio zenders en lokale omroepen toegevoegd.

De TV Anywhere app wordt kosteloos beschikbaar gesteld bij het abonnement T-Mobile TV. T-Mobile TV is uitsluitend af te nemen in combinatie met een internetabonnement van T-Mobile Thuis vanaf € 15,- per maand. Voor iOS (vanaf versie 10) en Android (vanaf versie 5) zal er de komende weken een automatische update beschikbaar komen in de appstores.

Website

Op de laptop of PC kan voortaan gebruik gemaakt worden van www.t-mobiletv.nl. Op Apple TV zal de nieuwe app ook via een automatische update beschikbaar komen. Met de vernieuwde Apple TV app kun je binnenshuis naar alle content kijken.