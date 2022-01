De nieuwe dagelijkse talkshow VI Vandaag, die maandag 10 januari van start gaat op SBS6, gaat samenwerken met Voetbal International.

VI Vandaag is het nieuwe (werk)dagelijkse programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp dat vanaf maandag 10 januari elke werkdag rond 21.35 uur is te zien via SBS6. De talkshow gaat hierbij samenwerken met Voetbal International. Voetbal International is bekend van het tijdschrift, vi.nl, VI-Pro en de VI-app.

In het programma komen zaken als politiek en entertainment ter sprake, maar zeker op de maandag, woensdag en vrijdag krijgt alles rondom voetbal een belangrijke plek in de talkshow. Zo schuiven regelmatig de bekende VI Clubwatchers Freek Jansen, Martijn Krabbendam, Marco Timmer en Simon Zwartkruis en andere VI-verslaggevers aan om het laatste voetbalnieuws te duiden. Johan Derksen was vroeger overigens lange tijd hoofdredacteur van het voetbalmagazine.

Marco Louwerens, Directeur Televisie: “Ik ben blij dat dit gezaghebbende blad mee gaat werken aan VI Vandaag. Voetbal International, waar Johan jarenlang hoofdredacteur is geweest, was eerder al betrokken bij het programma. Fijn dat we nu een hernieuwde samenwerking aangaan”.