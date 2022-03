Talpa Media Solutions gaat per 1 april 2022 als exclusieve salespartner in Nederland aan de slag voor de TuneIn.

Distributiepartner

TuneIn is de toonaangevende digitale distributiepartner voor vele radiozenders. Luisteraars zijn via de dienst in staat om via connected devices zoals smart speakers, digitale autoradio’s en andere geluidsapparatuur met een internetconnectie naar radiostations in Nederland en de rest van de wereld te luisteren. Talpa Media Solutions gaat de verkoop van de digitale audiospots voor TuneIn in Nederland verzorgen.

Advertenties

Voor klanten betekent dit dat het miljoenen bereik van TuneIn per 1 april ingekocht kan worden via Talpa Media Solutions. Adverteerders kunnen hierbij gebruik maken van alle bekende “targetting” mogelijkheden zoals de kenmerken tijd, regio en demografisch. Adverteren in audio wordt op deze manier nog relevanter en effectiever.

“Uniek”

Richard Stern, CEO TuneIn: ‘De combinatie van TuneIn’s wereldwijde technologieplatform en hyper-lokale live audioprogrammering is wat de TuneIn-dienst zo uniek maakt. Onze samenwerking met Talpa Network markeert een belangrijke stap voorwaarts in onze gecombineerde inspanningen om Nederlandse luisteraars te verblijden’.