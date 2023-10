Kompas Publishing heeft de websites Gids.tv en Weer.nl overgenomen van Talpa Network.

Uitbreiding

Met de overname zet Kompas Publishing B.V. in op verdere uitbreiding van haar portfolio. TV- en weer content wordt al veel geconsumeerd op bijvoorbeeld Startpagina.nl en ook met televisiezender ONS en Fietsnetwerk zijn er mogelijkheden voor verdere integraties, aldus het bedrijf in een persbericht. De werknemers van Gids.tv gaan over naar het kantoor van Kompas Publishing B.V. in Haarlem.

Weerberichten

Voorlopig blijft Weer.nl de weersinformatie leveren aan de radio- en televisiezenders van Talpa. Marc Veeningen, hoofdredacteur Hart van Nederland: “Voor Talpa Network is weersinformatie een belangrijk onderdeel van ons aanbod op radio en tv. Wij blijven dan ook gepresenteerde weer bulletins aanbieden met onze vertrouwde gezichten op de radio en SBS6. Een eigen merk en bijbehorende site zijn hiervoor echter niet noodzakelijk. Omdat wij op dit moment de focus leggen op het creëren van een open netwerk met een aantal hoofdmerken zijn we blij dat we voor zowel Weer.nl als Gids.tv een nieuwe eigenaar hebben gevonden die de merken verder kan laten groeien.”