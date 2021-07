The Grand Tour: Lochdown te zien op Amazon Prime Video

Vanaf nu is er een nieuwe special van het autoprogramma The Grand Tour te zien op Amazon Prime Video: The Grand Tour: Lochdown.

The Grand Tour

The Grand Tour op de streamingdienst Prime Video van Amazon wordt gemaakt door Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Het trio was in het verleden actief bij Top Gear van de BBC.

Special

Na special ‘A Massive Hunt’ die in december van het vorige jaar in premiere ging op de streamingdienst speelt de special Lochdown zich nu af in Schotland. In deze special wordt een ode gebracht aan Amerikaanse auto’s. In een Cadillac Coupe De Ville, een Lincoln Continental en een Buick Riviera maken Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May een roadtrip door Schotland.

Kijken

Prime Video is te bekijken via onder ander tablet, smartphone, Apple TV, diverse game-consoles en via de ontvanger van Interactieve televisie van KPN en de Mediabox van Ziggo. De dienst kost 2,99 euro per maand en kan 30 dagen op proef worden bekeken.

Het abonnement van Prime Video is uit te breiden met zogenaamde Prime Channels zoals Film1, StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV.

Meer informatie via: https://www.primevideo.com/

Video: