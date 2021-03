Per vandaag is de streamingdienst Prime Video ook beschikbaar via de Mediabox Next van Ziggo. Via de Mediabox Next waren streamingdiensten als Netflix, Videoland en NPO Start al enige tijd beschikbaar.

Beschikbaar

De app voor de Mediabox Next is te vinden in het menu ‘Apps’. Ook kan de streamingdienst gestart worden middels de spraakopdracht ‘Prime Video’. Inloggen kan met een bestaand Amazon Prime-account. Er kan ook een nieuw abonnement worden afgesloten via Amazon waarbij de eerste 30 dagen gratis zijn. Een abonnement bij Prime Video kost € 2,99 per maand. Meer over het aanbod van de streamingdienst vind je hier.

Uitbreiding

Het standaardabonnement is uit te breiden met zogenaamde Prime Video Channels. Met Amazon Prime Video Channels kunnen bestaande en nieuwe abonnees van Prime Video extra kanalen

toevoegen aan hun abonnement, elk met minstens 14 dagen gratis proefperiode, op elk moment de kans om op te zeggen en geen langetermijncontracten. Het gaat om diensten

zoals Film1 , StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV.

Huren

Daarnaast kunnen abonnees van Prime Video ook films huren middels de Prime Video Store. De dienst Prime Video Store is deze week gelanceerd in Nederland en biedt aan aanvulling op het aanbod van films en series dat standaard beschikbaar is in het abonnement van de dienst. Alle klanten van Amazon in Nederland kunnen nu nieuwe releases en blockbusters huren of kopen in de Prime Video Store via primevideo.com en de Prime Video app.

Meer informatie via Ziggo.