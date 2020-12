Tiende editie Top 1008 van start bij Groot Nieuws Radio

Vandaag, maandag 21 december, om 9.00 uur gaat de tiende editie van de Top 1008 van start op Groot Nieuws Radio.

Stemmen

Luisteraars hebben in de stemperiode hun favoriete christelijke nummers ingestuurd. Vandaag is de lijst geopend met een bemoedigende boodschap door zangeres Rebecca St. James. In 2020 bracht zij voor het eerst in lange tijd weer nieuw werk uit, dat gelijk door luisteraars de Top 1008 in werd gestemd.

Christelijke muziek

De Top 1008 is de lijst met de beste christelijke muziek volgens luisteraars van Groot Nieuws Radio, het christelijke radiostation van Nederland. 1008 verwijst naar de middengolffrequentie 1008 kHz waar de radiozender tot eind 2018 was te horen. Sindsdien is de radiozender te beluisteren via DAB+, Internet en diverse digitale radiopakketten.

Luister mee

De Top 1008 is elke werkdag te beluisteren tussen 06.00 en 19.00 uur op Groot Nieuws Radio. De finale van de lijst is op Oudejaarsdag, tussen 16:00 en 19:00 uur is de ontknoping van de Top 1008 te horen bij het christelijke radiostation. De lijst is na te lezen op de website van Groot Nieuws Radio. De radiozender is in heel Nederland te beluisteren via DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.