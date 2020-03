Timur Perlin krijgt dagelijkse lunchshow op NPO 3FM

NPO 3FM krijgt met ingang van april een vernieuwde programmering. Radio-dj Timur Perlin is van maandag tot en met donderdag te horen tussen 12.00 en 14.00 uur. Frank van der Lende en Eva Koreman vormen een nieuw duo in de middag. De show van Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen verhuist naar de vroege avond op 3FM.

Lunchshow met Timur Perlin

In januari verving Timur, nu alleen te horen op NPO Radio 2, tijdelijk Rámon tijdens de middagshow van Mark + Rámon op 3FM. Nu krijgt hij een vaste rol in de programmering. De lunchshow Timur wordt van maandag tot en met donderdag gepresenteerd door Timur Perlin (BNNVARA), van 12.00 tot 14.00 uur. Rob Janssen (AVROTROS) is van vrijdag tot en met zondag op dit tijdstip te horen met Radio Op ’n Broodje.

Vernieuwde middagshow

Ook in de middag horen luisteraars een nieuw geluid met het duo Frank van der Lende en Eva Koreman in Frank & Eva: Welkom Bij De Club. De middagshow gaat een uur langer duren, van 16.00 tot 19.00 uur.

Avonturen van Mark

Mark en Rámon schuiven door naar de vroege avond en zijn te horen van 19.00 tot 21.00 uur. Mark presenteert het programma tijdelijk alleen onder de naam ‘De Avonturen van Mark’. Als Rámon hersteld is, presenteren Mark en Rámon de show weer als duo.

Andere wijzigingen

De ochtendshow Sanders Vriendenteam met Sander Hoogendoorn (BNNVARA) duurt een uur korter, van 06.00 uur tot 09.00 uur. Jorien Renkema (AVROTROS) begint een uur eerder met haar programma Zin In!, van 09.00 tot 12.00 uur. Herman Hofman (AVROTROS) is elke werkdag te horen van 14.00 tot 16.00 uur met het programma Twee Vier.

Sagid Carter

Sagid Carter (VPRO) wordt de nieuwe stem van het avondprogramma 3VOOR12 Radio, tussen 21.00 en 00.00 uur. Angelique Houtveen (KRO-NCRV) presenteert in het weekend Angelique’s Afternoon van 16.00 tot 19.00 uur.

Meer informatie over de nieuwe programmering vind je hier.