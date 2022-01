Tineke de Nooij is zaterdag in de allerlaatste uitzending van TinekeShow benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Feestelijke uitzending

Zaterdag was Tineke te horen in de allerlaatste uitzending van TinekeShow vanuit Beeld en Geluid. Tijdens de feestelijke uitzending op NPO Radio 5 werd ze verrast met een koninklijke onderscheiding; ze is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Niet alleen werd Tineke onderscheiden vanwege haar ruim zestig jaar durende carrière, maar ook vanwege haar aandacht voor diverse maatschappelijke thema’s.

Reizen

Eerder gaf Tineke aan dat ze stopt met radiomaken, zodat ze meer van haar vrije tijd kan genieten en meer kan reizen. Wel blijft Tineke aan MAX verbonden en zal ze waar nodig invalwerk verrichten. Angela Groothuizen volgt De Nooij op bij NPO Radio 5.

