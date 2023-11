Tonnie Driessen van streekomroep REGIO8 (Achterhoek) is tijdens de NLPO Inspiratiedag bekroond met de titel Omroepvrijwilliger van het Jaar 2023. Hiermee volgt hij Ellis Rijkers van Omroep Meierij op. In totaal waren er 13 genomineerden van verschillende lokale omroepen in de race voor deze prijs. Als winnaar ontvangt Tonnie een opleidingsbudget ter waarde van 1.000 euro om individueel of met de omroep een training te volgen.

“Trots”

Tonnie Driessen: “Ik ben zeer trots om met de bokaal terug naar de Achterhoek te gaan. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen tussen de 13 genomineerden, dan sta je daar op het podium en dan zie je jouw naam, prachtig! Deze prijs draag ik op aan alle mannen en vrouwen die dag en nacht met passie klaarstaan voor hun lokale omroep.”

32 jaar

Winnaar Tonnie Driessen is al 32 jaar een vaste basis bij de streekzender REGIO8. Tonnie presenteert, onder het pseudoniem Twan van Zee, elke zondagmorgen zijn familieprogramma Prima Hollandia, met dialect en Nederlandstalige muziek. Het programma is een verbinding tussen de buurtschappen in de regio en bespreekt het nieuws en perikelen uit de dorpen via een denkbeeldige fax. Tonnie is een vaste waarde geworden in de Achterhoekse samenleving en noemt de streekzender zijn kindje.

Meer informatie op website NLPO.