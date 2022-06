Streekomroep ZuidWest is tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards uitgeroepen tot Omroep van het Jaar 2022. Volgens de vakjury verdient de omroep deze titel vanwege uitstekende lokale journalistieke prestaties rondom belangrijke maatschappelijke thema’s, en de grote stappen die de organisatie zet in haar ontwikkeling.

SCHIE

De Schiedamse lokale omroep SCHIE kreeg een eervolle vermelding omdat de omroep in korte tijd een opvallende professionaliseringsslag heeft ondergaan, met name op het journalistieke vlak.

“Prachtig om te zien”

Milouska Meulens, voorzitter van de vakjury: “Mijn journalistieke hart ging weer kloppen toen wij bij de genomineerde omroepen langsgingen. De passie die ze hebben én houden, van directeur tot vrijwilligers, editor tot hoofdredactie. En dat ondanks de soms wel echt ingewikkelde omstandigheden. Wat ze tekortkomen aan middelen, compenseren ze meer dan genoeg met creativiteit en liefde voor het vak. Dat, ondernemingszin en het draagvlak bij het publiek, houdt ze op de been. Prachtig om te zien!”

ZuidWest neemt het stokje over van OPEN Rotterdam, die vorig jaar de uitverkiezing won. Streekomroep ZuidWest is actief in en rond Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht.

Beste producties en presentatietalent 2022

Naast de verkiezing Omroep van het Jaar zijn awards toegekend in de categorieën nieuws & achtergronden, audio, video, innovatie en presentatietalent. De jury lette bij het aanwijzen van de winnaars nadrukkelijk op journalistieke prestaties en de wijze waarop de inzenders verbinding in de lokale gemeenschap wisten te realiseren. Ook is door omroepen volop campagne gevoerd om een van hun vrijwilligers in aanmerking te laten komen voor de titel Omroepvrijwilliger van het Jaar. Bij die verkiezing gaf het aantal publieksstemmen de doorslag.

Alle winnaars op een rij

Nieuws en achtergronden: ‘Afrekenen met vier jaar gemeentepolitiek’ – Sleutelstad

Audio: ‘Eerste hulp bij jezelf zijn’ – Omroep P&M

Video: ‘De verzwegen wet’ – 1Twente

Innovatie: ‘1Twente Senior’ – 1Twente

Presentatietalent: Tjerk van der Ende – SCHIE

Omroepvrijwilliger van het Jaar: Ellis Rijkers – Omroep Meierij

Sociale media: