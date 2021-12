Vandaag, woensdag 22 december, om 12.00 uur gaat de elfde editie van de Top 1008 van start op Groot Nieuws Radio.

Stemmen

Luisteraars hebben in de stemperiode hun favoriete christelijke nummers ingestuurd. De Top 1008 is de lijst met de beste christelijke muziek volgens luisteraars van Groot Nieuws Radio, het christelijke radiostation van Nederland. 1008 verwijst naar de middengolffrequentie 1008 kHz waar de radiozender tot eind 2018 was te horen. Sindsdien is de radiozender te beluisteren via DAB+, Internet en diverse digitale radiopakketten.

Uitzendingen

De lijst wordt uitgezonden op alle werkdagen tot en met oudejaarsdag tussen 06:00 en 19:00 uur. Dat wil zeggen: op 22-24 december, en 27-31 december. De lijst start op 22 december om 12.00 met nummer 1008. De finale met de dertig mooiste nummers hoor je op Oudejaarsdag tussen 16:00 en 19:00 uur. Meer informatie op de website van de radiozender.

Kerstprogrammering

De komende dagen is er een speciale programmering te horen bij de radiozender. Niet alleen is er de Top 1008 te horen maar zijn ook diverse andere speciale programma’s. Meer informatie vind je hier.

Luisteren

De radiozender is in heel Nederland te beluisteren via DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.