Top 2000 Café van NPO Radio 2 blijft dit jaar gesloten voor bezoekers

Het is dit jaar voor publiek niet mogelijk om fysiek het Top 2000 Café van NPO Radio 2 in Hilversum te bezoeken. Door de coronamaatregelen die voorlopig gelden kan het Top 2000 Café in Beeld en Geluid te Hilversum geen bezoekers ontvangen.

“Jammer”

“Dat vinden we natuurlijk jammer, maar we nemen het zekere voor het onzekere in deze tijd. We willen met de Top 2000 elk jaar zoveel mogelijk mensen in Nederland met elkaar verbinden. Daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan een manier om het publiek via tv-schermen live virtueel een plek in het Top 2000 Café te geven. Zo kun je de ‘lijst der lijsten’ vanuit je eigen thuiscafé alsnog samen met andere luisteraars beleven“, aldus Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2.

Thuis volgen

De Top 2000 is live te volgen via het digitale themakanaal NPO 1 Extra. Dit kanaal is in december bij vrijwel alle aanbieders te zien in het digitale basispakket. Liefhebbers kunnen op de website van de radiozender een zogenaamd “Thuispakket” downloaden.

Eerder van start

De uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000 begint dit jaar acht uur eerder dan voorgaande jaren. De lijst der lijsten start al op eerste kerstdag, vrijdag 25 december, om 00.00 uur.

Nieuwe nummer 1

Zoals bekend heeft de lijst van NPO Radio 2 dit jaar ook een nieuwe nummer 1. Danny Vera is met Roller Coaster de nieuwe nummer één in de NPO Radio 2 Top 2000. Bohemian Rhapsody van Queen, dat zeventien keer de lijst aanvoerde, staat nu op twee.

