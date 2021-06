Tour de France live te volgen via NOS, Eurosport en VRT Sporza

Vandaag start de 108e editie van de Tour de France. De Tour de France is tot 18 juli live te volgen via de NOS, Eurosport en VRT Sporza.

108e editie

De 108e editie van de Tour de France start vandaag, zaterdag 26 juni, in Brest en finisht op zondag 18 juli traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.

NOS

Alle 21 etappes van de Tour zijn ’s middags rechtstreeks te zien op NPO 1. Met het commentaar van Joris van den Berg, Maarten Ducrot en Stef Clement. Tien etappes worden van start tot finish uitgezonden: de Grand Départ, de twee tijdritten, de belangrijkste bergetappes en de slotrit.

Ook dit jaar komt NOS De Avondetappe van Nederlandse bodem. Iedere avond primetime op NPO 1.

Radio Tour de France

Na een zomer zonder Radio Tour de France, schijnt dit jaar tussen 14.00 en 18.30 uur wederom de Franse zomerzon door je radio. Vanaf 14.00 uur neemt presentator Gert van ’t Hof de eerste twee uur plaats achter de microfoon, waarna Robbert Meeder de laatste kilometers van de etappe voor zijn rekening neemt. Het commentaar komt van Gio Lippens. Sebastiaan Timmerman koerst in Frankrijk mee op de motor. Ook de analisten Thomas Dekker en Tom Veelers schuiven beurtelings aan voor de analyse van de race. Radio Tour de France is te volgen via NPO Radio 1.

Online

De Touruitzendingen van de NOS zijn ook rechtstreeks te volgen via de livestreams op de NOS-app en NOS.nl. Ook wordt tijdens de koers een liveblog bijgehouden. Voor de Tour heeft de NOS het laatste nieuws handig en overzichtelijk gebundeld in een speciale collectie op haar website.

Eurosport

Ook sportzender Eurosport 1 besteedt uitgebreid aandacht aan de Tour de France. Elke dag is de koers live te volgen via de commerciële sportzender.

VRT Sporza

Ook op de Vlaamse openbare omroep VRT is de Tour de France live te volgen. Via VRT Sporza zullen José De Cauwer en Michel Wuyts de etappes verslaan.