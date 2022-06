Ziggo Sport zal rondom de TT van Assen volop uitpakken voor de MotoGP-fan. Aanstaande weekend is de Ziggo Sport-crew op locatie, om uitgebreid verslag te doen van het grootste motorsport-spektakel van Nederland.

Programma

Op vrijdag beginnen de vrije trainingen ’s ochtends om 08:55 uur. ‘s Avonds wordt de speciale editie van het Ziggo Sport Race Café rechtstreeks uitgezonden vanuit de lounge van RW Racing, het team van onder meer het Nederlandse supertalent Zonta van den Goorbergh.

Live

Ook op de zaterdag en zondag doet de Ziggo Sport-ploeg verslag vanaf locatie, met Rob van Gameren als razende pitreporter. Boven de pitstraat nemen Rob Kamphues, Barry Veneman en diverse analisten de voor- en nabeschouwing voor hun rekening. Op zaterdag begint de live-uitzending voor de kwalificatie van de Moto3, Moto2 en MotoGP rond 11:35 uur, op zondag begint de uitzending om 08:45 uur.

Alle uitzendingen zijn uiteraard te zien op Ziggo Sport kanaal 14 (gratis voor alle Ziggo-klanten) en Ziggo Sport Select (voor alle Ziggo Sport Totaal-abonnee’s). Het programmaschema vind je hier.

NOS

De NOS is zondag live in Assen aanwezig en zendt de Moto3, de Moto2 alsmede de MotoGP races live uit. De uitzending begint om 10.45 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

RTV Drenthe

Ook de regionale omroep RTV Drenthe besteedt uitgebreid aandacht aan de TT Assen. Zo brengt de regionale omroep elke dag een TT-Journaal. Daarnaast heeft de regionale omroep een speciaal tijdelijk museum geopend rond de motorrace.

Sociale media: