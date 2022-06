Van 11 tot en met 25 juni is het pop-up TT Museum van RTV Drenthe weer geopend. Bezoekers zijn dagelijks welkom tussen 10.00 en 17.00 uur en de toegang is gratis.

Voor jong en oud

De expositie in het tijdelijke museum is interessant voor jong en oud, voor échte motorsportliefhebbers, maar ook voor mensen die gewoon van de TT-sfeer houden. RTV Drenthe had in 2018 ook tijdelijk een museum rond de TT Assen geopend en dit was toen een groot succes.

Boet van Dulmen

Coureur Boet van Dulmen overleed vorig jaar. Samen met Wil Hartog en Jack Middelburg behoorde ‘Den Boet’ tot de grote drie van de nationale wegracerij. In samenwerking met de familie van Boet van Dulmen zal er tijdens de expositie nog nooit eerder vertoond materiaal te zien zijn waaronder een paar zeer zeldzame racemotoren en persoonlijke eigendommen.

Locatie

Het musuem gaat vanaf 11 juni weer tijdelijk open en is te vinden in het gebouw van de regionale omroep RTV Drenthe aan de Beilerstraat 30 in Assen.

Meer informatie vind je hier.