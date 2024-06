Ziggo Sport heeft de exclusieve MotoGP-rechten voor Nederland verlengd, zo maakt de sportzender vandaag bekend.

Vijf jaar

Ziggo Sport heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met rechtenhouder Dorna Sport S.L. voor een periode van vijf jaar. Met deze verlenging blijft Ziggo Sport minimaal tot en met 2029 de sportzender met alle MotoGP actie, inclusief Moto2, Moto3, MotoE en de Rookies Cup. Het team van Ziggo Sport zal ook aanwezig zijn op de Europese circuits voor het laatste nieuws en exclusieve interviews.

TT in Assen

Motorsportliefhebbers kunnen zich opmaken voor het hoogtepunt van het jaar. De sportzender zendt dit weekend de Motul TT Assen volledig live uit. De TT van Assen is live te volgen bij Ziggo (op kanaal 14) en via het extra zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Motorsportliefhebbers zonder Ziggo of Ziggo Sport Totaal kunnen dit weekend kijken met een gratis Ziggo Sport Free account via de Ziggo GO app op smart tv, tablet en smartphone.

Collin Veijer

In lijn met de toewijding aan de motorsport en de ondersteuning van Nederlands talenten, kondigt de sportzender ook een nieuw partnership aan met Collin Veijer. Deze talentvolle rijder uit Staphorst heeft het afgelopen jaar een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt en al twee Moto3 GP’s gewonnen. Dankzij dit partnerschap krijgt Ziggo Sport nog meer exclusieve toegang tot Collin, zodat fans zijn successen van dichtbij kunnen volgen via de lineaire kanalen en social media.

