MotoGP van Eurosport naar Ziggo Sport

Vanaf volgend raceseizoen is de MotoGP niet meer te zien op Eurosport maar op Ziggo Sport. Ziggo Sport zal het motorracen voor drie seizoenen uitzenden.

MotoGP en meer

Naast de MotoGP zijn ook de Moto2 en Moto3 te zien. Naast alle races zijn ook de trainingen en kwalificaties live te zien. Ziggo Sport zal bovendien geregeld de MotoGP met studio uitzendingen omlijsten en het verslag en commentaar live vanaf locatie verzorgen. Hierbij zal natuurlijk ook de race in Nederland, de TT in Assen, live worden uitgezonden.

Vervanging

Al eerder dit jaar gaf de sportzender aan te azen op het uitzenden van de MotoGP als vervanging voor het kwijtraken van de rechten van de Formule 1 vanaf volgend seizoen. Vanaf volgend jaar zijn de races van de Formule 1 te zien via Viaplay. Een streamingdienst van de Nordic Entertainment Group (NENT).

“Grote sport”

Will Moerer, directeur van Ziggo Sport: “De MotoGP is een grote sport en binnen de sportrechtenmarkt is het een pakket waar veel partijen in geïnteresseerd zijn. We zijn dan ook heel blij dat het ons gelukt is om deze rechten te verwerven. Ieder raceweekend levert spektakel op en doordat het altijd goed in beeld wordt gebracht krijg je dat als televisiekijker allemaal mee. Racen blijft de komende jaren een prominente plek innemen in de programmering van Ziggo Sport maar uiteraard ook op ons 24 uurs kanaal Ziggo Sport Racing binnen het Ziggo Sport Totaal pakket. Met de Nederlandse inbreng van Rinus van Kalmhout in de IndyCar, wereldkampioenen Nyck de Vries en Robin Frijns in de Formule E en hopelijk op termijn met de grote Nederlandse talenten Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder in de MotoGP zit de liefhebber van de motorsport de komende jaren goed bij Ziggo Sport.”