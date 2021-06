Ziggo Sport wil aanbod uitbreiden met MotoGP

Ziggo Sport wil haar sportaanbod in de toekomst uitbreiden met de motorraces van de MotoGP. Momenteel zijn deze races nog bij Eurosport te zien.

Autosport

De sportzender wil, ondanks het verlies van de Formule 1-uitzendrechten, vol blijven inzetten op de autosport om een massaal vertrek van abonnees te voorkomen. Vanaf volgend jaar zijn de races van de Formule 1 te zien via Viaplay. Een streamingdienst van de Nordic Entertainment Group (NENT).

Uitbreiding motorsport

Will Moerer, directeur van Ziggo Sport, geeft een interview in het Algemeen Dagblad aan dat de zender serieus gaat kijken om de rechten voor het uitzenden van de MotoGP binnen te halen. De rechten hiervoor komen na dit seizoen weer in de verkoop.

Formule 1 Café

Moerer geeft ook aan dat de uitzendingen van het Formule 1 Café blijven ook al kan de sportzender vanaf volgend jaar de races niet meer uitzenden. De directie van Ziggo Sport is volgens het Algemeen Dagblad momenteel in gesprek met de Formule 1-gezichten Rob Kamphues, Robert Doornbos en Tom Coronel om het goed bekeken vrijdagavond-programma te behouden en uit te breiden met een nabeschouwing op maandag.

Sublicentie Formule 1

Ook wil Moerer in onderhandeling met de nieuwe rechtenhouder van de Formule 1-televisierechten in Nederland, NENT, over een sublicentie zodat Ziggo Sport korte samenvattingen kan uitzenden.