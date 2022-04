TV 538 is tot en met 1 mei tijdelijk te zien in het digitale basispakket TV Standard bij Ziggo. Normaal maakt de televisiezender van Radio 538 onderdeel uit van een aanvullend televisiepakket bij de aanbieder.

Koningsdag

Op Koningsdag, woensdag 27 april, pakt Radio 538 voor de 7e keer groots uit op het Chasseveld in Breda. Met een zeer gevarieerde line-up,met onder andere Afrojack, Bastille, Bankzitters, Davina Michelle, Maan, Rolf Sanchez, Snollebollekes en Snelle. Dit evenement wordt onder andere live uitgezonden op TV 538. In de periode naar dit evenement toe is de zender voor alle abonnees van Ziggo beschikbaar via kanaal 538 en Ziggo GO.

Crime+Investigation

Naast TV 538 is ook de aanvullende zender Crime+Investigation tot en met eind deze maand te zien in het digitale basispakket via kanaal 122 en Ziggo GO. Normaal maakt ook deze zender onderdeel uit van een aanvullend televisiepakket zoals Movies & Series XL of TV Zenders Plus.