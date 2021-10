Twee partijen in de race voor vergunning lokale omroep Den Haag

Er zijn twee partijen in de race voor de licentie van de publieke lokale omroep van de gemeente Den Haag. De huidige vergunning loopt begin volgend jaar af.

Nieuwe omroep

Naast de huidige lokale omroep Stichting Stadsomroep Den Haag (Den Haag FM/TV) is ook de Stichting Omroep Den Haag in de race voor de vergunning. Achter deze stichting zit onder andere journalist Jos Heymans. Heymans was jaren actief voor RTL Nieuws als politiek verslaggever in Den Haag.

Samenwerking

De gemeente Den Haag wil nu eerst gaan onderzoeken of het tot een samenwerking kan komen tussen de twee partijen. Als dat niet lukt zal de gemeenteraad van Den Haag een advies moeten geven aan het Commissariaat voor de Media.