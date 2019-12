Tweede seizoen Mocro Maffia vanaf 2 april te zien bij Videoland

Het tweede seizoen van de serie Mocro Maffia is vanaf 2 april 2020 te zien bij Videoland. Dit heeft de streamingdienst van RTL bekend gemaakt via sociale media.

Misdaadserie

Het eerste seizoen van de serie is sinds 11 oktober 2018 te zien op de streamingdienst van RTL. Mocro Maffia is een fictieve misdaadserie over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen no time hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Thijs Römer.

Succes

RTL geeft aan dat Mocro Maffia een groot succes is voor de streamingdienst. Eerder maakte RTL Nederland bekend dat meer dan vijftig procent van de Videoland-abonnees de serie gekeken, waarvan 71 procent alle afleveringen.

Tweede seizoen

Het tweede seizoen wordt aangekondigd met de titel ‘Hét gevecht van 2020’. Veel meer over het tweede seizoen is nog niet bekend.

