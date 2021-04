Uitreiking Oscars live te zien via FOX

De uitreiking van de Academy Awards, beter bekend als de Oscars, is in de nacht van zondag op maandag live te zien bij FOX. “Na het succes van vorig jaar is de Oscar®-ceremonie ook dit jaar op de Nederlandse televisie te zien op FOX.”, aldus de televisiezender.

Uitreiking

Het evenement vindt plaats in het Dolby Theater in Los Angeles waarbij een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn en is er geen live publiek, buiten de genomineerden en presentatoren. Prijzen zullen onder andere worden uitgereikt door Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger en Zendaya.

FOX

Oscars: The Red Carpet is in de nacht van zondag 25 op maandag 26 april te zien vanaf 00.30 uur en aansluitend de Oscars 2021 vanaf 02.00 uur op FOX. De zender is te zien via kanaal 11 (Ziggo), kanaal 16 (KPN) en kanaal 13 (T-Mobile). Alle uitzendkanalen vind je hier.

E!

Ook televisiezender E! besteedt aandacht aan de uitreiking van de Oscars. De televisiezender zendt zondag vanaf 23.00 uur het programma ‘E! Live from the Red Carpet’ uit. De televisiezender is bij diverse aanbieders te vinden in het aanvullende digitale televisiepakket. Bij aanbieder Ziggo is de zender tijdelijk te zien via het digitale basispakket op kanaal 126 en Ziggo GO.

Sociale media: