Uitreiking The Oscars live te zien op FOX

In de nacht van zondag op maandag worden The Oscars uitgereikt. De uitreiking is dit jaar live te volgen via FOX. Vorig jaar zond Net5 de uitreiking nog live uit.

Kanshebbers

The Academy Awards, beter bekend als The Oscars, worden voor de 92e keer uitgereikt. . De grootste kanshebbers zijn de misdaadfilm Joker (met elf nominaties) en het oorlogsepos 1917 van regisseur Sam Mendes.

Er zijn twee Nederlanders in de race voor een beeldje. Grimeurs Arjen Tuiten (Maleficent II) en Tristan Versluis (1917) maken allebei kans op een Academy Award, zoals de officiële titel luidt, in de categorie beste make-up en hairstyling. De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Instinct van Halina Reijn en Carice van Houten, viel in de voorronde al af.

Uitzending

FOX zendt dit jaar de uitreiking van The Oscars live uit. Om 00.30 uur begint de uitzending vanaf de rode loper en om 2.00 uur ‘snachts wordt er gestart met de televisie-uitzending rond The Oscars.

FOX

FOX is bij alle aanbieders te vinden in het digitale basispakket. Bij Ziggo op kanaal 11, KPN kanaal 16 en T-Mobile op kanaal 13. Alle kanaalnummers op een rij vind je hier.