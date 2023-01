Vanaf mei past Ziggo de snelheden van haar Internetabonnementen aan. Hierbij worden bij alle abonnementsvormen de uploadsnelheid verhoogd. Bij de abonnementsvorm Internet Complete wordt ook de downloadsnelheid verhoogd.

“Meegroeien”

“We zijn steeds meer online om te streamen, thuiswerken, videobellen, gamen en shoppen. Daarvoor gebruiken we ook steeds meer smartphones, tablets en laptops met zijn allen tegelijk. Uit onderzoek weten we dat onze klanten het waarderen dat internet met het gebruik meegroeit. Daarom verhogen we ieder jaar de capaciteit van ons netwerk. Zo blijft het stabiel, snel en veilig“, aldus Ziggo.

Vanaf mei

De nieuwe snelheden zijn te vinden op deze website en in het overzicht op deze pagina en gaan in vanaf mei 2023. “Merk je begin mei nog niets van de verhoogde snelheid, dan is de reset van je modem niet goed gegaan. Reset ‘m dan zelf. Dat doe je zo: trek de stekker eruit, wacht 10 seconden en doe de stekker er weer in. Je internetsnelheid is nu verhoogd“, aldus Ziggo.

Overzicht: