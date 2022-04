In hoog tempo wordt Nederland voorzien van glasvezelnetwerken. De aanleg van deze netwerken levert vaak schademeldingen op.

Wateroverlast

Zo bericht Omroep Zeeland dat deze week bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in Oost-Souburg een waterleiding is geraakt. Hierdoor is een deel van de straat onderwater komen te staan en waren er bij tientallen huishoudens in de gemeente problemen met de watervoorziening.

Schade

Doordat er momenteel in hoog tempo gemeenten worden voorzien van glasvezel neemt ook het aantal schademeldingen toe bij de aanleg van glasvezel. Het afgelopen half jaar kwamen er onder andere meldingen uit De Meern (gemeente Utrecht), Ede, Arnhem, Hoogeveen en Rijssen over schade bij de aanleg van glasvezel. Het gaat hierbij om kapotte gasleidingen, wandelpaden en waterleidingen maar ook bomen die zijn vernield.

“Éen schade per 3 kilometer”

Een woordvoerder van KPN gaf eerder tegen over diverse media aan dat er gemiddeld één schade per drie kilometer optreedt. “Het is ontzettend vervelend. We leggen momenteel 10.000 aansluitingen per dag. Dan voorkom je niet dat het nu en dan fout gaat“, aldus de woordvoerder.