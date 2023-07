Vanaf vandaag brengt Ziggo Sport dagelijks live verslag uit over Wimbledon. Naast het live verslag van een groot aantal wedstrijden brengt de sportzender dagelijks twee nieuwe programma’s: Wimbledon Vandaag en Wimbledon Vandaag – terugblik. De presentatie van beide programma’s is afwisselend in handen van tennis-experts en presentatoren als Kristie Boogert, Kim Lammers, Bas van Veenendaal en John van Vliet.

Wimbledon

Oud-tennis professional Kristie Boogert en de andere presentatoren van de sportzender brengen in het ochtendprogramma “Wimbledon Vandaag” ‘live’ verslag uit bij het oudste en mooiste tennistoernooi van het jaar. Het avondprogramma “Wimbledon Vandaag – Terugblik” kijkt vanuit de studio kort terug op de wedstrijden van de dag ervoor en blikt vooruit naar de partijen die op de dag zelf gespeeld worden op het gras van Wimbledon.

Nederlanders

Voor Nederland hopen Ziggo Sport-troef Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer hoge ogen te gooien. Van de Zandschulp reikte vorig jaar nog tot de vierde ronde en verloor toen pas van tennislegende Rafael Nadal.

Uitzendingen

Het uitzendschema vind je hier.