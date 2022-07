Begin juni heeft Ziggo een update uitgevoerd op haar Ziggo GO-platform. Deze update zorgt echter voor veel klachten bij gebruikers van het platform.

Ziggo GO

Via Ziggo GO is het mogelijk om via een mobiele telefoon, tablet of via de website ziggogo.tv te kijken naar de televisiezenders die door Ziggo worden aangeboden. Daarnaast is het mogelijk om (opgenomen) programma’s terug te kijken en is het mogelijk om on-demand films en series te bekijken.

Update

Begin juni heeft Ziggo een update uitgevoerd op haar Ziggo GO-platform. “Door de update versimpelen we de achterliggende code waardoor het onderhoud en ontwikkeling veel efficiënter wordt. Dit betekent dat we sneller en eenvoudiger de app kunnen doorontwikkelen. De Ziggo GO ervaring wordt hiermee vergelijkbaar ongeacht het televisieproduct wat je van ons in huis hebt“, aldus Ziggo destijds over de update.

Klachten

De update heeft echter geleid tot veel klachten bij de klanten van Ziggo. Klanten klagen over slechte performance van de app voor Android en iOS. Er zijn problemen met de beeldweergave via de app en website. Daarnaast moeten sommige klanten elke keer bij het opstarten van de app hun gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Tevens zijn er problemen met het kijken naar Ziggo GO via de Chromecast. Klanten in het buitenland klagen over het feit dat de app buiten Nederland in het geheel niet werkt.

Melden

Ziggo heeft via haar “Community” een speciaal topic geopend om de klachten te inventariseren. “Na de verschenen update van 8 juni ontvangen we zeer bruikbare feedback. Uiteraard zitten we er bovenop en zetten we alles door naar onze ontwikkelaars.“, aldus een medewerker van Ziggo’s webcare-team.