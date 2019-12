Veel nieuwe series en films in december op NPO Start Plus

NPO Start Plus, de betaalde on-demand dienst van de NPO, biedt in de maand december veel nieuwe series en films.

Smeris

Vanaf 20 december pakt NPO Start Plus uit met het volledige laatste seizoen van Smeris, dat vanaf 19 januari 2020 op NPO 3 wordt uitgezonden. Ook wordt op die dag de nieuwe Nederlandse familieserie Vampieren in de nacht gelanceerd op het on demand-platform. Verder kunnen abonnees het hele seizoen van de nieuwe hitserie Keizersvrouwen bekijken en zijn van de lopende series Harkum en Dit zijn wij de nieuwste afleveringen vooruit te kijken.

Poldark

Maar er zitten deze maand nog veel meer mooie nieuwe series in het kerstpakket van NPO Start Plus, zoals het langverwachte vijfde seizoen van Poldark. Ook nieuw zijn A Wedding A Funeral A Christening, Shetland (seizoen 5), Midsomer Murders (seizoen 21), Borgen (seizoen 2), The Hunting, The Accident en Years & Years.

Abonnement

NPO Start Plus is de extra on demandservice van de Publieke Omroep naast het gratis online platform NPO Start. Voor 2,95 per maand krijgen abonnees toegang tot volledige series, zonder reclame en in betere beeldkwaliteit.

Meer informatie via de website van de dienst.